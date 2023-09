Diocesi: Bolzano, il 3 ottobre si presentano le celebrazioni in memoria del beato Josef Mayr-Nusser

Il ricordo del beato Josef Mayr-Nusser, che ha dato la vita per il suo coraggioso rifiuto di prestare il giuramento di fedeltà a Hitler, quest’anno è rivolto in particolare ai giovani e per la prima volta abbraccia diverse date, a partire dalla giornata di commemorazione del 3 ottobre fino all’anniversario della sua morte, il 24 febbraio, quando si terrà un poetry slam nel bunker di via Fago, a Bolzano. Le iniziative saranno presentate ai media martedì 3 ottobre alle 10 nella casa Kolping a Bolzano.

La Giornata della memoria del beato Josef Mayr-Nusser (martedì 3 ottobre 2023) inizia alle 7.30 con un momento di commemorazione nella chiesa a Stella di Renon e una colazione nella vicina Casa della famiglia. Seguirà alle 9 la messa bilingue nel duomo di Bolzano. La mattinata si concluderà alle 10 con una colazione per i media nella Casa Kolping a Bolzano, dove verranno presentate le altre iniziative con momento centrale la gara di poetry slam nel bunker di via Fago il 24 febbraio 2024, nel giorno della morte di Josef Mayr-Nusser. Le iniziative sono promosse dalla piattaforma dedicata al beato bolzanino e di cui fanno parte 13 organizzazioni.