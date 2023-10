Diocesi: Bolzano, pellegrinaggio a Roma con il vescovo Muser per l’anniversario di san Freinademetz e per il Sinodo

In occasione del ventennale della proclamazione a santo di padre Giuseppe Freinademetz, il vescovo di Bolzano-Bressanone, mons. Ivo Muser, guida un pellegrinaggio di fedeli altoatesini a Roma dal 2 al 5 ottobre. Il gruppo di circa 130 persone parteciperà anche alla celebrazione inaugurale del Sinodo dei vescovi con Papa Francesco.

Il 5 ottobre 2003 a Roma padre Giuseppe Freinademetz, missionario ladino in Cina, era stato proclamato santo da Papa Giovanni Paolo II. In quell’occasione l’allora vescovo Wilhelm Egger aveva accompagnato un folto gruppo di pellegrini all’evento per sottolineare un momento tanto importante per la diocesi di Bolzano-Bressanone e per la Chiesa universale. Sono passati vent’anni dalla canonizzazione di san Freinademetz e per l’anniversario l’Ufficio pellegrinaggi diocesano ha organizzato un pellegrinaggio a Roma guidato dal vescovo Muser e dal vicario generale Eugen Runggaldier, che con i fedeli raggiungono la Capitale, lunedì 2 ottobre, per rientrare in Alto Adige il 5 ottobre. Momenti salienti del viaggio a Roma dei circa 130 pellegrini, in gran parte ladini della val Badia, sono la messa nella basilica di San Pietro giovedì 5 ottobre, nell’anniversario della canonizzazione del santo di Ojes, preceduta dalla partecipazione il 4 ottobre alla celebrazione di apertura della prima sessione dell’Assemblea ordinaria del sinodo dei vescovi con Papa Francesco e circa 400 delegati da tutto il mondo.