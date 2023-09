Pace: Palermo, un convegno per la costituzione del Ministero della Pace

“Ministero della Pace. La non violenza: stile di una politica per la pace”: è il tema del convegno che avrà luogo, a Palermo, lunedì 2 ottobre, su iniziativa della rete di associazioni promotrici della campagna per il Ministero della Pace, supportato dal gruppo parlamentare regionale del M5S, e patrocinato dall’Assemblea Regionale Siciliana e dalla Regione Siciliana. Il 2 ottobre si celebra la Giornata Internazionale della non violenza e per l’occasione i promotori dell’evento si confronteranno per concretizzare un progetto politico di un Ministero della Pace, già positivamente sperimentato con la costituzione degli “assessorati della pace” in diverse città italiane. I lavori si apriranno con i saluti della deputata Cristina Ciminnisi, del vice presidente dell’Ars Nuccio Di Paola e del presidente dell’Anci Sicilia, Paolo Amenta. Mons. Antonino Raspanti, vescovo di Acireale e presidente della Conferenza episcopale siciliana, chiuderà il convegno.