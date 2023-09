Giornata europea delle lingue: iniziativa per valorizzare la diversità linguistica e culturale dell’Europa. Nel continente 225 idiomi autoctoni

Valorizzare la diversità linguistica e culturale dell’Europa: è lo scopo della Giornata europea delle lingue, celebrata oggi insieme dall’Unione europea e dal Consiglio d’Europa. L’iniziativa si svolge il 26 settembre dal 2001. “La Giornata europea delle lingue ci ricorda che imparare una lingua è un passo verso l’apertura e il rispetto per le altre culture”, afferma la segretaria generale del Consiglio d’Europa, Marija Pejčinović Burić. I promotori informano che ci sono oltre 225 lingue autoctone in Europa, senza contare quelle arrivate nel continente a seguito delle migrazioni. Gli obiettivi dichiarati della giornata odierna sono: sensibilizzare il pubblico sull’importanza dell’apprendimento delle lingue per potenziare il plurilinguismo e la comprensione interculturale; promuovere la ricca diversità linguistica e culturale dell’Europa; favorire l’apprendimento delle lingue per tutto l’arco della vita, sia a scuola sia nell’ambito di attività extrascolastiche. La prima Giornata europea delle lingue fu organizzata congiuntamente dal Consiglio d’Europa e dall’Unione europea 22 anni orsono e coinvolse milioni di persone nei 45 Stati partecipanti.