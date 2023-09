Chiese cristiane e web: Weca partecipa all’incontro ecumenico Ecic di Colonia

Foto Sir

Due giornate di studio e riflessione tra le esperienze cristiane in Rete a livello europeo e con un respiro ecumenico. Si è aperta a Colonia, in Germania, la XXVII edizione de “The European Christian Internet Conference” (Ecic) dal tema “Embracing the Digital Age: The Intersection of Theology and Technology in Today’s Church”. Diversi i rappresentanti delle Chiese cristiane presenti dal 25 al 27 settembre e provenienti da più paesi, tra i quali, Danimarca, Finlandia, Germania, Polonia, Svizzera, Svezia e Ucraina. Teologi, docenti universitari e comunicatori si alterneranno con relazioni e confronti durante l’incontro internazionale che offrirà l’occasione di condividere le esperienze delle comunità cristiane europee nel continente digitale. Ogni giornata sarà aperta da momenti di preghiera ecumenica. Dall’Italia partecipa una rappresentanza dell’Associazione dei Webmaster Cattolici Italiani (Weca): Fabio Bolzetta, presidente; Andrea Tomasi, consigliere e Andrea Canton, social media strategist. L’associazione Weca, nel 2005 e 2012, ha collaborato all’organizzazione di due congressi internazionali ecumenici “Ecic” a Roma dedicati alla presenza del mondo cristiano nel web.