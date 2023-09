Pace: Prison Fellowship, calcetto nel carcere di Rebibbia con detenute, artisti, sportive e religiose

(foto Associazione Prison Fellowship Italia onlus)

A pochi giorni dalla Giornata internazionale della pace, il 29 settembre prossimo si svolgerà nel carcere di Rebibbia a Roma, la seconda edizione di “A Rebibbia, scendiamo in campo per la pace”, un evento che coinvolge artisti del mondo dello spettacolo, sportivi e religiose in un torneo di calcio che, oltre al valore sportivo, vuole essere un appuntamento di solidarietà e musica per la pace nel mondo. L’iniziativa è promossa dall’Associazione Prison Fellowship Italia onlus ed avrà luogo nel campo sportivo della sezione femminile della Casa circondariale romana, dove alle ore 10 avrà inzio il torneo quadrangolare di calcetto tra detenuti, operatori penitenziari, sportivi e artisti. Alle ore 12 la premiazione delle squadre vincitrici del torneo, seguita da uno momento di festa animato da Massimo Mattia. La scelta del carcere come campo da gioco, per l’organizzazione rappresenta un punto di ripartenza e di impegno per la pace, in un luogo che incarna storie di violenza e di dolore. Tra gli sportivi che scenderanno in campo ci saranno: Tommaso Rocchi, ex calciatore della Nazionale e della Lazio; Amaurys Perez, ex pallanuotista ed allenatore della Sis Roma; Domitilla Picozzi, capitano della squadra femminile di pallanuoto della Sis Roma; le calciatrici della As Roma calcio a 5, Sara Nardi, Giulia Di Giacomo, Fabiana Fabrizi, Giorgia Tarenzi, Martina Lecca, Alessia D’Aguanno e Ketti Bellon; Lucia Torresani, campionessa di fioretto; Bruno Miguel Mascarenhas Antunes, ex campione mondiale e medaglia olimpica canottaggio Atene 2004 e vice Presidente Ass. Miti dello Sport; Valerio Vermiglio, campione europeo e mondiale di pallavolo e presidente Miti dello Sport; Emanuele Blandamura, pugile italiano campione europeo; Roberto Meloni, judoka italiano medagliato bronzo ai Mondiali; Antonino Di Natale, ex fiamme gialle e responsabile Eventi Miti dello Sport con Oreste Fuga. Presente anche suor Paola D’Auria, con la sua squadra femminile di calcio dell’Associazione So.Spe.- Solidarietà e Speranza, e suor Regina Muscat, della “Nazionale delle Suore”, che arbitrerà il torneo.