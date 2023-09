Tempo del Creato: Milano, “I libri della natura”, tre serate di riflessione in San Fedele

In occasione del Tempo del Creato 2023 (1° settembre – 4 ottobre), Aggiornamenti Sociali e Fondazione culturale San Fedele organizzano a Milano “I libri della natura”, tre serate – 26, 27 e 28 settembre – dedicate alla presenza dell’ambiente naturale nella letteratura. “Dagli antichi poemi alla letteratura di oggi, la natura ha sempre ispirato poeti e narratori. Perché l’ambiente naturale è uno specchio, nel quale guardiamo per capire le nostre origini”, spiegano i promotori. “Rileggere i classici della letteratura con un’attenzione alla natura permette di rifare questo percorso e comprendere come la nostra cultura sia sempre stata permeata dai paesaggi, dalle piante, dalle presenze animali”. “I libri della natura” è un workshop in tre tappe: “non una serie di conferenze ma momenti per fermarsi, far risuonare dentro di sé i testi letterari e avere la possibilità di condividere l’esperienza con altri”. Interverranno: Diego Mattei, gesuita de La Civiltà Cattolica; Miriam Camerini, autrice teatrale ed esperta di ebraismo; e don Paolo Alliata, della diocesi di Milano. Gli incontri sono inseriti nella rassegna di eventi della Milano Green Week promossa dal Comune di Milano.