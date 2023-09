Giornalismo: Di Salvo (Ucsi) ricorda Mauro Rostagno, “sua lezione professionale e umana è più che mai attuale”

“Sono passati 35 anni dall’uccisione di Mauro Rostagno. Ancora oggi la sua lezione professionale e umana è più che mai attuale. L’esempio e il sacrificio di Mauro siano, oggi, esempio per tutti noi e per giovani e donne che abbiamo a cuore le periferie della società ed essere testimoni credibili e di verità”. Lo ha detto il segretario nazionale dell’Ucsi, Salvatore Di Salvo, nel ricordare il giornalista che fu ucciso il 26 settembre 1988 a Lenzi, nelle campagne di Valderice (Trapani) in un agguato mafioso.