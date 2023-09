Rete EducAzioni: “Costruire ponti per un futuro inclusivo”. Evento a Roma sui Patti di comunità

L’evento “Costruire ponti per un futuro inclusivo. I Patti di comunità per un’alleanza educativa”, organizzato dalla Rete EducAzioni, “vuole agevolare il confronto e il dialogo circa lo strumento dei Patti educativi, fondamentali presidi civici e culturali di contrasto alla povertà educativa e alla dispersione scolastica in diversi territori, oltre che chiave importante per il successo formativo e la costruzione dell’autonomia personale dei bambini e delle bambine, a garanzia di un percorso di istruzione di qualità”. L’evento è fissato al 6 ottobre (ore 14.30-18.00), presso l’aula magna dell’Istituto di istruzione Leonardo Da Vinci, in via Cavour 258 a Roma. “L’obiettivo della Rete EducAzioni è contribuire a mettere a sistema ciò che finora è stato sperimentato nei limiti di esperienze isolate e talvolta precarie, passando da una dimensione progettuale ‘a tempo determinato’ (come quella dei bandi) a uno strumento di policy ordinario e strutturale”, spiegano i promotori. “Dalla pandemia in poi, infatti, i Patti educativi di Comunità sostengono la funzione costituzionale della scuola e promuovono gli obiettivi del sistema pubblico di istruzione. Stipulare Patti, coinvolgendo soggetti diversi, agevola percorsi di rigenerazione sociale, culturale, ambientale e urbana, ed è il primo tassello irrinunciabile nei percorsi di prevenzione dei fenomeni di disagio, subalternità e deprivazione”. L’evento del 6 ottobre “vuole consolidare l’impegno della Rete promuovendo un incontro tra i diversi attori coinvolti quali istituzioni, sindacati, dirigenti scolastici ed enti del terzo settore”. Qui il programma.