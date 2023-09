Associazioni: unità tra i popoli, inclusione e accoglienza dal 6 all’8 ottobre al rione Monti di Roma per la “Ottobrata monticiana”

(foto Ottobrata monticiana)

È in programma il 6, 7 e 8 ottobre prossimo nel rione Monti di Roma, la 31ª edizione della “Ottobrata monticiana” che, considerando l’attuale situazione geopolitica, coinvolgerà tutte le comunità presenti nel rione nell’ottica di unità tra i popoli, inclusione e accoglienza, temi distintivi di questa edizione. L’obiettivo è quello di riscoprire le nostre identità culturali trasformando le diversità in punti di forza, con uno spirito di cooperazione e sostenibilità. L’evento sarà diffuso sul territorio, con luogo centrale piazza della Madonna dei Monti, dove si svolgeranno la maggior parte delle esibizioni artistiche. Musica, esposizioni, performance, laboratori, workshop, visite guidate, spettacoli e spazi dedicati ai bambini. Le serate saranno presentate da Paolo Tagliaferri, organista titolare della Madonna de’ Monti, molti gli ospiti attesi come il tributo a Ettore Petrolini, ad Anna ed a Gigi Proietti. L’appuntamento sarà presentato nella conferenza stampa di domani, mercoledì 30 settembre, alle ore 11,30 nella Facoltà di Architettura a palazzo Argiletum dell’Università degli studi di Roma Tre, in Via della Madonna dei Monti, 40. Alla conferenza interverranno l’assessore alla cultura, allo sport e alle politiche giovanili, Giulia Silvia Ghia, e consigliera Daniela Spinaci del Municipio Roma I Centro che patrocina l’iniziativa. Presenti anche alcuni rappresentanti delle associazioni promotrici, come Asd Audace Roma e FITeL Lazio, assieme a Luigi La Licata, presidente dell’Associazione Rione Monti, Stefano Antonelli, presidente dell’Associazione Arti e Mestieri Rione de Monti, Monica Cicchini, presidente Incinque Open Art Monti, Raffaele Pulika Calzini, presidente Associazione Via della Madonna dei Monti. Tra gli ospiti presenti, inoltre, il giornalista e scrittore Jonathan Giustini.