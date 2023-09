Diocesi: Catania, Santuario di San Francesco d’Assisi all’Immacolata chiuso con effetto immediato per aggravamento della struttura

(Foto arcidiocesi)

A seguito della richiesta pervenuta da parte della Prefettura di Catania, “il Santuario di San Francesco d’Assisi all’Immacolata verrà, con effetto immediato, chiuso ai fedeli e al pubblico finché non siano state effettuate le necessarie verifiche strutturali e i lavori che si dovessero rendere necessari”. È quanto comunica oggi l’arcidiocesi siciliana che informa che “le celebrazioni liturgiche del Santuario di San Francesco all’Immacolata, a partire da giovedì 28 settembre 2023, si terranno presso la Chiesa della Trinità, in via Vittorio Emanuele II. Le Messe verranno celebrate alle ore 9,00 e alle ore 19,00. Per la Festa di san Francesco le Sante Messe saranno alle 9,00, alle 11,00 e alle 19,00. Il “Transito” sarà alle ore 20,30. Continueranno regolarmente i Sabati dell’Immacolata”. La nota della Prefettura, si legge nel comunicato della diocesi, fa riferimento a un sopralluogo effettuato l’11 settembre scorso dalla Sovrintendenza ai Beni culturali e ambientali di Catania, da cui è emerso che “la situazione strutturale dell’edificio negli anni si è leggermente aggravata, con particolare riferimento alle volte e alle cupole delle due navate laterali” per cui si rende necessario prendere tutte le misure necessarie per evitare che eventuali distacchi di intonaco possano provocare danni ai fedeli o al pubblico.