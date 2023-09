Sport e solidarietà: Reggio Calabria, Università Mediterranea e Csi al fianco di ragazzi e ragazze per studiare e giocare

(foto Csi Reggio Calabria)

Si è svolta ieri pomeriggio all’Università Mediterranea di Reggio Calabria, la lectio magistralis di Julio Ramón Lascano y Vedia, ambasciatore del Servicio Exterior de la Nación argentina, e Victor Dante Aloé , davanti a studenti presenti fisicamente o collegati online, direttori di dipartimento, direttori di riviste scientifiche e professori rappresentanti di circa 30 Paesi europei, latinoamericani e asiatici. L’incontro è stato aperto dai saluti del prorettore alla ricerca Massimo Lauria, del sindaco di Reggio Calabria Carmelo Versace, del direttore del Michr-Mediterranea international centre for human rights research Angelo Viglianisi e del presidente del Csi Reggio Calabria Paolo Cicciù. Al termine della lezione, i 2 diplomatici hanno partecipato anche alla partitella giocata sul campetto di Modenelle ad Arghillà nord, per sottolineare l’importanza di alcuni progetti e corsi post laurea, promossi da Michr e tradotti in esperienza educativa dal Csi Reggio Calabria, grazie ai quali i ragazzi della Polisportiva Arghillà a Colori possono studiare e giocare, perché assistiti nell’acquisto dei libri, del materiale scolastico e del trasporto da e per scuola.