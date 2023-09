Ricorre il 27 settembre l’anniversario della Dedicazione della Cattedrale della diocesi di Fermo. Per l’occasione l’ufficio liturgico diocesano invita tutti i parroci, rettori di Chiese e sacerdoti a celebrare la Festa in tutte le messe che presiederanno nel territorio diocesano, in comunione con l’arcivescovo, mons. Rocco Pennacchio, che si trova a Lourdes con il Pellegrinaggio nazionale Unitalsi. Lo rende noto oggi un comunicato della diocesi marchigiana.