Colombia: Elezioni, Commissione nazionale conciliazione della Chiesa propone agenda di pace ai candidati. Finora in 50 hanno aderito ai punti proposti

Con lo slogan “La buona politica al servizio della riconciliazione e della pace”, ispirato al messaggio di Papa Francesco del 2019, e in vista delle elezioni amministrative e regionali che si terranno il 29 ottobre, la Commissione nazionale di conciliazione (Ccn) della Conferenza episcopale della Colombia (Cec), in collaborazione con le diverse giurisdizioni ecclesiastiche, sta convocando una serie di incontri tra i leader delle comunità e i candidati a sindaco, governatore, assemblea, consiglio e commissioni amministrative locali dei diversi territori del Paese. I primi incontri si sono tenuti a Guadalajara de Buga (Valle del Cauca), seguito da Cesar (Valledupar), Istmina (Chocó), Soacha (Cundinamarca) e Neiva (Huila). Durante queste assemblee, i leader sociali e comunitari, anche a nome della Commissione, propongono ai candidati diverse proposte di soluzione ai principali problemi sociali delle loro comunità. L’obiettivo è contribuire alla riconciliazione e alla pace facendo includere queste proposte nei piani di sviluppo. La Ccn intende raggiungere con questa iniziativa tutti i 32 dipartimenti del Paese prima delle elezioni. Sono, al momento, circa 50 candidati sindaci e governatori che hanno firmato il patto hanno partecipato agli eventi, ai quali hanno preso parte circa 500 persone provenienti dalle comunità, tra cui leader sociali, agenti pastorali, religiosi e la comunità in generale.