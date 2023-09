Migrazioni: Fondazione Oasis, 28 settembre a Milano conferenza internazionale su migranti e Europa

Giovedì 28 settembre la Fondazione Oasis organizza, all’Università Cattolica di Milano, una conferenza internazionale sulle migrazioni nel Mediterraneo dal tema “Cambiare rotta. I migranti e l’Europa”. A sei mesi di distanza dall’appello islamo-cristiano, e nel pieno di una nuova emergenza a Lampedusa, Oasis riunisce studiosi, politici e personalità del mondo cristiano e di quello musulmano per approfondire cause e dinamiche delle migrazioni, e ragionare sulle possibili soluzioni a un fenomeno epocale. Il programma prevede i saluti e l’introduzione di Franco Anelli, Rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, di Wanda Ferro, Sottosegretario agli Interni, del card. Angelo Scola, Fondazione Oasis, e di Claudia Sorlini, Vicepresidente della Fondazione Cariplo. La sessione di apertura, “Cristiani e musulmani: affrontiamo insieme la realtà dei migranti” vedrà dialogare Martino Diez, Fondazione Oasis e Università Cattolica, mons. Paolo Martinelli, Vicario Apostolico dell’Arabia Meridionale, e Asmae Dachan, giornalista. Seguirà la tavola rotonda “La politica italiana e le migrazioni” con Angelino Alfano, Fondazione De Gasperi, Maurizio Lupi, Deputato di Noi Moderati, e Matteo Renzi, Senatore di Italia Viva. Su “Legalizzare l’immigrazione: l’esperienza dei corridoi umanitari”, parlerà Marco Impagliazzo, Comunità di Sant’Egidio, mentre sulla tragedia dei migranti Alessandro Banfi, Fondazione Oasis, intervista Sally Hayden, autrice del libro “E la quarta volta siamo annegati”. La giornata proseguirà con una seconda tavola rotonda su “Le comunità cristiane e i migranti”, con il card. Cristobal López Romero, arcivescovo di Rabat, e mons. Gian Carlo Perego, arcivescovo di Ferrara-Comacchio e presidente della Fondazione Migrantes (Cei). Tra gli altri interventi in programma (nel pomeriggio) quelli di Emanuela Del Re, Rappresentante speciale Ue per il Sahel, e di Riccardo Redaelli, Università Cattolica, di Maria Laura Conte, Avsi, di Jalel Harchaoui, Royal United Services Institute for Defence and Security Studies, e di Wael Garnaoui, psicanalista. Chiuderanno i lavori le relazioni su migrazioni, economia e crisi ecologica di Simona Beretta, Università Cattolica, Ibrahim Özdemir, Clark University, e di Laura Zanfrini, Università Cattolica. Izzedin Elzir, Imam di Firenze, Wael Farouq, Università Cattolica, e Saifeddine Maaroufi, Imam di Lecce, dialogheranno sul tema “Le comunità islamiche e i migranti”. Chiusura dei lavori affidata a Michele Brignone, Fondazione Oasis, e a Mario Mauro, Meseuro.