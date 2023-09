Papa Francesco: scelti i temi della Gmg 2023 “Lieti nella speranza” e 2024 “Quanti sperano nel Signore camminano senza stancarsi”

Papa Francesco ha scelto i temi delle due Giornate mondiali della gioventù che saranno celebrate nelle Chiese particolari nel 2023 e 2024, in occasione della solennità di Cristo Re, che scandiscono il cammino di preparazione al Giubileo dei giovani, nella cornice del grande Giubileo del 2025 “Pellegrini di speranza”: XXXVIII Giornata mondiale della gioventù 2023: “Lieti nella speranza” (cfr. Rm 12,12); XXXIX Giornata mondiale della gioventù 2024: “Quanti sperano nel Signore camminano senza stancarsi” (cfr. Is 40,31). “Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d’oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo”, sottolineava nel 1965 la Costituzione pastorale Gaudium et spes. Nei difficili tempi di oggi la Chiesa, come allora, desidera riaccendere la speranza nel mondo e per far questo confida in particolare sui giovani, protagonisti della storia e “missionari della gioia”. In un comunicato del Dicastero per i Laici, la famiglia e la vita si ricorda che, nell’esortazione apostolica post-sinodale “Christus vivit”, Papa Francesco indicava Cristo come “la nostra speranza e la più bella giovinezza di questo mondo” (ChV 1): “Adesso, con i temi delle due prossime Gmg, Sua Santità invita i giovani ad approfondire il significato della speranza cristiana e a testimoniare con gioia che Cristo è vivo”. Notizie ed informazioni relative alle Gmg sul sito www.laityfamilylife.va.