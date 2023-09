Giornata europea delle lingue: eventi in tutta Europa. Nel sito ufficiale giochi, curiosità, materiali per le scuole

Molti paesi in Europa ospitano una serie di iniziative per celebrare la Giornata europea delle lingue, che cade il 26 settembre. Tra queste figurano ad esempio il concerto multilingue della Giornata europea delle lingue a Espoo (Finlandia), lo spettacolo di improvvisazione comica “Bei uns sagt man…” attraverso le lingue e le culture europee a Berlino (Germania), la fiera Sì alle lingue a Belgrado (Serbia), una sfida video per le scuole Vi elsker sprog (amiamo le lingue), seguita da una cerimonia di premiazione per i vincitori a Copenaghen (Danimarca), la settimana linguistica dei “Giochi Olimpici”, organizzata da una scuola di Petite-Île, Réunion (Francia). In Italia è promosso l’evento “Cucinare con le lingue!” a Vercelli; si posson segnalare anche un evento online per gli alunni di Kherson (Ucraina) e una conferenza online organizzata dalla Commissione europea dal titolo L’insegnamento delle competenze linguistiche al centro dello spazio europeo dell’istruzione. Nel sito ufficiale della giornata vengono proposti giochi, curiosità (le parole più lunghe nelle diverse lingue, i toponimi, un approfondimento sulla lingua dei segni…), attività per le scuole, materiali per gli insegnanti.