Diocesi: Ragusa, oggi e domani l’Assemblea diocesana e sinodale nella chiesa San Giuseppe Artigiano

Il vescovo di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa, ha convocato nei giorni di oggi, 26 settembre, e domani l’Assemblea diocesana e sinodale. I lavori saranno ospitati nella Chiesa San Giuseppe Artigiano di Ragusa e vogliono rappresentare un’occasione per approfondire i temi e le indicazioni contenuti nella lettera pastorale “Un solo gregge, un solo pastore” e per confrontarsi sul tema: “La missione secondo lo stile di prossimità”, proposto dalla fase sapienziale (III anno) del Cammino Sinodale delle Chiese in Italia. Oggi alle 19.30 si svolgerà l’Assemblea diocesana, per presentare la lettera pastorale del vescovo. L’incontro è aperto a tutti i componenti delle comunità parrocchiali e religiose, delle associazioni, movimenti e gruppi ecclesiali.

Domani alle 19.30 si terrà l’Assemblea Sinodale sul tema: “La missione secondo lo stile di prossimità”, cui sono invitati i presbiteri, i religiosi, i diaconi, i membri del consiglio presbiterale, del consiglio pastorale diocesano, una rappresentanza delle religiose, i direttori degli Uffici pastorali diocesani con un membro della loro équipe, il direttivo della consulta delle aggregazioni laicali, i membri dell’équipe diocesana del Cammino sinodale, i coordinatori parrocchiali del Cammino Sinodale e due persone di ogni consiglio pastorale parrocchiale coinvolti nel Cammino sinodale.