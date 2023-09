Rosario Livatino: Pavia, da giovedì la mostra “Sub Tutela Dei” con la reliquia del beato. Domani sera in Santa Maria del Carmine preghiera con mons. Sanguineti

Dal 28 settembre all’8 ottobre la sala “Santa Maria Gualtieri” di piazza Vittoria, a Pavia, ospiterà la mostra “Sub Tutela Dei”, per far conoscere la figura di Rosario Livatino, magistrato siciliano che ha operato per tutta la sua carriera nell’agrigentino e che è stato assassinato dalla mafia il 21 settembre 1990.

L’esposizione è promossa dal Centro di solidarietà “Giò Bonomi” di Pavia in collaborazione con l’Unione giuristi cattolici Pavia “Beato Contardo Ferrini”, con il patrocinio della diocesi di Pavia, del Comune di Pavia, della Provincia di Pavia, dell’Università degli studi di Pavia e con il contributo dell’Edisu, dell’Ordine degli avvocati di Pavia e di Ateneo studenti ed è curata da “Libera Associazione Forense”, “Centro studi Livatino” e “Centro culturale Il Sentiero”.

Inoltre, all’interno della mostra, dal 27 al 30 settembre, vi sarà l’esposizione della reliquia di Livatino, proclamato beato nella cattedrale di Agrigento il 9 maggio 2021, rappresentata dalla camicia insanguinata indossata il giorno dell’uccisione. Alle 21.15 di domani la reliquia verrà accolta in Santa Maria del Carmine con un momento di preghiera presieduto dal vescovo Corrado Sanguineti. La reliquia verrà anche esposta presso la Casa circondariale Torre del Gallo nella giornata del 30 settembre, quando il cappellano del carcere, don Dario Crotti, presiederà alle 9.30 una celebrazione eucaristica. Infine, il 28 settembre dalle 15.45 presso l’aula magna dell’Università di Pavia verrà ospitato un convegno giuridico sulla figura di Livatino seguito da un incontro introduttivo dedicato alla mostra.