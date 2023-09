Papa Francesco: telegramma di cordoglio per l’incendio di Sèmè Kraké in Benin

“Sua Santità ha appreso con dolore la notizia del tragico incendio di Sèmè Kraké del 23 settembre e della perdita di vite umane che ha causato. Si unisce alle famiglie in lutto, esprimendo la sua solidarietà e il suo dolore. Prega per il riposo dei defunti, affidandoli alla misericordia di Dio, e per la guarigione dei feriti”. Così Papa Francesco in un telegramma – firmato dal segretario di Stato, card. Pietro Parolin – indirizzato a mons. Aristide Gonsallo, vescovo di Porto-Novo (Benin), per l’incendio provocato dall’esplosione di un deposito clandestino di carburanti di contrabbando che ha causato almeno 35 vittime, tra cui due bambini.