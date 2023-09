Diocesi: Caserta, da domani al 4 ottobre il Festival Laudato si’ nell’ex Macrico. Il via con il dialogo tra il card. Zuppi e Monda

Prenderà il via domani, mercoledì 27 settembre, con il dialogo tra il card. Matteo Maria Zuppi, presidente della Cei, e il direttore de “L’Osservatore Romano”, Andrea Monda, il Festival Laudato si’ promosso dalla diocesi di Caserta. L’appuntamento è per le 17, nell’ex Macrico di Caserta, che sia il card. Zuppi sia Monda visiteranno prima del confronto pubblico. “Il Festival, alla prima edizione, costruito tutto sul rispetto dell’ambiente e sulla partecipazione civica, è il tentativo della diocesi di coniugare la presenza delle persone nella struttura con quello di diventare un luogo di riflessione e confronto per tutto il Paese”, viene spiegato in una nota.

La rassegna, sul tema “Che scorrano la giustizia e la pace”, proseguirà fino al 4 ottobre, giorno della memoria liturgica di san Francesco in cui terminerà anche il Tempo del Creato. Lungo i nove giorni sono in programma visite guidate, incontri, festa, dibattiti e momenti di confronto che hanno l’obiettivo di far diventare Caserta il luogo italiano per eccellenza di riflessione sui temi posti dalla “Laudato si’” ma anche di condivisione familiare e umana. Tra gli ospiti la Nuova Compagnia di Canto Popolare (30 settembre); la presentazione del masterplan dell’area ex Macrico (30 settembre); il presidente nazionale di Legambiente, Stefano Ciafani (3 ottobre); le visite quotidiane delle scuole.