Giornata europea delle lingue: Hahn (Commissione), “la conoscenza apre una finestra sulle altre culture”

“Un’occasione annuale per sensibilizzare sull’apprendimento delle lingue e sulla diversità linguistica, con un’attenzione particolare al ruolo degli insegnanti di lingue”. In questa direzione si svolge a Bruxelles un evento che celebra la Giornata europea delle lingue. In calendario era fissata una conferenza online sull’insegnamento delle competenze linguistiche in cui il commissario per il Bilancio e l’amministrazione Johannes Hahn ha pronunciato un discorso. “Conoscere altre lingue offre una finestra su altre culture, altre civiltà, altri modi di pensare, portando rispetto della diversità, comprensione e creatività”, ha affermato. “Questo è il cuore stesso del progetto europeo. Mi congratulo con gli insegnanti di lingua: insegnano ai nostri figli competenze inestimabili. Instillando l’amore per le lingue nei giovani, essi contribuiscono a un futuro migliore per l’Europa. Le competenze linguistiche sono diventate anche uno strumento indispensabile per lo sviluppo della carriera in un mondo sempre più interconnesso”.

La commissaria per l’Innovazione, la ricerca, la cultura, l’istruzione e la gioventù, Iliana Ivanova, ha dichiarato: “la Giornata europea delle lingue mette in luce l’impegno dell’Europa a favore del multilinguismo. Questa è una grande opportunità per mostrare come la Commissione europea e il programma Erasmus+ sostengono l’innovazione e l’eccellenza nell’insegnamento e nell’apprendimento delle lingue. Le lingue sono una competenza per la vita e sono al centro della costruzione dello spazio europeo dell’istruzione”.