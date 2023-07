Povertà educativa: Fondazione Albero della Vita, una nuova “oasi” per i bambini del quartiere Zen2 di Palermo

Una nuova oasi di vita per offrire un’alternativa alla realtà che ogni giorno vedono i bambini del quartiere Zen2 di Palermo. È questo l’obiettivo di Fondazione Albero della Vita che, attraverso il progetto “Varcare la soglia”, aiuta le famiglie ad uscire dall’isolamento generato dalla condizione di povertà economica ed educativa. Un presidio per rialzare la testa, essere ascoltati, riacquisire consapevolezza e orientamento per reagire alla propria condizione di disagio e agire per un possibile cambiamento. Grazie all’intervento del Comando dei Carabinieri, che hanno assegnato ad Albero della Vita un nuovo locale, il progetto è ora pronto a raddoppiare. “Abbiamo avviato una fase d’ascolto dei nostri beneficiari chiedendo loro di cosa avessero bisogno – spiega Isabella Catapano, direttore generale di Fondazione Albero della Vita Ets -. Ad esempio, una mamma che seguiamo da tempo ha espresso il desiderio di un’area dove poter fare un aperitivo, un bambino ci ha raccontato che vorrebbe avere mare. L’obiettivo del nostro progetto non è quello di sconfiggere la povertà, ma di quello di permettere ai bambini e alle loro famiglie di poter immaginare un nuovo orizzonte. Ed è proprio così che vogliamo guardare a questo spazio. Un luogo dove le difficoltà diventano opportunità”.

La presenza di un nuovo locale rappresenta per i beneficiari del programma “Varcare la soglia” la possibilità di godere di uno spazio accogliente a loro dedicato, progettato per orientare i bambini e adulti al gioco, alla condivisione, ai temi del rispetto e della non violenza alla formazione e allo sviluppo. Un luogo fisico per accompagnare i beneficiari in un percorso orientato all’autonomia e per rafforzare le risorse dei nuclei familiari con bambini sollecitando la riacquisizione del proprio potenziale. Allo Zen2 l’Associazione ha a disposizione un locale confiscato alla mafia che consente di presentare ogni attività come una reale alternativa a quanto i bambini incontrano ogni giorno sulle strade. Un esempio di legalità e riscatto.

A pochi passi dalla sede de l’Albero della Vita si trova la sede del Comando dei Carabinieri ed è stato proprio grazie al loro intervento che l’associazione è riuscita ad ottenere l’assegnazione del nuovo locale.

“Varcare la Soglia” è il programma nazionale promosso da Fondazione l’Albero della Vita che dal 2014 contrasta la povertà in Italia in modo concreto e differente. Sono 1,750 milioni i minori che vivono in povertà assoluta, secondo le stime dell’Istat sul 2021. Il programma è attivo a Milano, Genova, Perugia, Catanzaro, Napoli e Palermo e aiuta le famiglie in difficoltà economica a superare il momento difficile e ricostruirsi una vita nuova e felice.