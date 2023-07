Gmg Lisbona: in 1200 da Padova con bus, treni aerei e… biciclette. In viaggio anche le reliquie di s. Antonio

Stanno convogliando in queste ore su Lisbona gli oltre 1200 giovani (e meno giovani) padovani diretti alla Giornata Mondiale della Gioventù. Tra il 30 luglio e il 1° agosto dodici voli aerei – distribuiti tra Venezia, Bologna, Firenze e Milano – atterreranno nella capitale portoghese con a bordo pellegrini padovani, mentre sono dieci i pullman partiti nelle prime ore di ieri 30 luglio alla volta di Lisbona, che dopo la sosta, la notte, a Lourdes, ripartiranno per arrivare stasera a destinazione. A questa grande mole si uniscono i tre pullman partiti lunedì scorso per il gemellaggio nella diocesi di Porto – che comprenderà una sosta a Fatima – e una decina di gruppi autonomi, tra cui i ciclisti di Saccolongo che sono giunti in Portogallo in bicicletta, e altre spedizioni legate ad associazioni o ordini religiosi – tra i quali i frati del Santo che viaggiano a Lisbona portando con sé le reliquie di sant’Antonio. “Saremo distribuiti in quattro scuole e in un gruppo numeroso di famiglie della parrocchia di Algueirão-Mem Martins, 25 chilometri a nord-ovest dal centro di Lisbona che hanno aperto le porte delle loro case – spiega il capo spedizione don Paolo Zaramella – Qui il clima è molto buono, i ragazzi sono molto contenti”. La Gmg inizierà ufficialmente nel pomeriggio di martedì 1 agosto con la messa di benvenuta presieduta dall’arcivescovo di Lisbona. Mercoledì 2 agosto, oltre all’arrivo di papa Francesco, gli italiani si raduneranno per la loro festa. Venerdì la giornata penitenziale, le confessioni e la via crucis. Sabato e domenica la consueta due giorni con la veglia nella spianata e la messa conclusiva con papa Francesco.