Disinformazione: Commissione europea, un bando da 1,2 milioni di euro per progetti per contrastare le fake news

Oggi la Commissione europea pubblica un bando da 1,2 milioni di euro per progetti per contrastare la disinformazione sulla guerra della Russia contro l’Ucraina, sulle elezioni e sulla comunità Lgbtq+ e capire come viene diffusa online ed offline. Lo comunica in una nota l’Esecutivo europeo. I progetti finanziati serviranno a comprendere anche come vengono generate le fake news e l’impatto sulle menti delle persone. Ad integrazione del lavoro dell’Osservatorio europeo dei media digitali (Edmo), il progetto dovrà anche “proporre strategie e misure, azioni politiche future e nuove pratiche per sostenere le narrazioni positive e contrastare quelle fuorvianti e pericolose”. Si potrà partecipare al bando inviando la domanda entro il 22 settembre 2023. “L’avvio del progetto selezionato è previsto per settembre 2024”. Possono partecipare università, centri di ricerca, Ong, autorità pubbliche e altri soggetti. I progetti rientrano nelle azioni della Commissione Ue per contrastare la disinformazione, tra cui il Codice di condotta contro la disinformazione e l’iniziativa Eu vs Disinfo. Entro la fine di agosto, le piattaforme online di grandi dimensioni, in base al Regolamento sui servizi digitali, “dovranno effettuare la prima valutazione periodica dei rischi, che comprenderà la diffusione della disinformazione e l’uso non corretto dei loro servizi”.