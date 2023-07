Gmg Lisbona: Friuli, quasi 250 ragazzi in partenza domani. Aggiornamenti in diretta su Radio Spazio e una edizione “locale” a Tarvisio

Sono 144 i giovani friulani che, accompagnati dalla Pastorale giovanile, saranno da domani 1° agosto, e fino a domenica 6, parte della Gmg. Oltre a loro anche altri due gruppi friulani, afferenti al Cammino neocatecumenale, che contano un centinaio di giovani. La presenza “diocesana” più numerosa è quella della Collaborazione pastorale di Tavagnacco con una trentina di partecipanti. Ma da Gemona a Rivignano, da San Pietro al Natisone a Codroipo, passando per diverse parrocchie udinesi, sono ben tredici i gruppi giovanili che da mesi si stanno preparando all’atteso incontro portoghese, inventandosi – tra l’altro – ogni tipo di iniziativa per raccogliere fondi da destinare all’abbattimento delle spese del viaggio. Nel gruppo diocesano partecipano anche tre delegazioni di Scout d’Europa e alcuni ragazzi dell’istituto “La Nostra Famiglia” di Pasian di Prato.

I ragazzi e le ragazze del gruppo diocesano si fermeranno in terra lusitana fino a martedì 8 agosto, per approfondire la reciproca conoscenza e gli scambi con le realtà ecclesiali locali. Non tutti coloro che avrebbero voluto esserci sono potuti volare a Lisbona, ecco allora che la Pastorale giovanile diocesana ha voluto comunque che si potesse vivere questa esperienza in una dimensione comunitaria e dal respiro internazionale. Una settantina di ragazzi e ragazze parteciperà infatti all’iniziativa “Udine vive la Gmg ai tre confini”, la proposta che da martedì 1° a domenica 6 agosto permetterà di vivere una settimana di gemellaggi, animazione e preghiera, in un luogo – il tarvisiano – che da secoli pone le sue radici nelle tre grandi culture europee. Non mancheranno spettacoli e catechesi, oltre al collegamento con Lisbona per seguire i principali eventi della Gmg portoghese.

Le principali celebrazioni della Gmg saranno trasmesse da Tv2000, al canale 28 del digitale terrestre e in streaming. Chi invece vorrà seguire le avventure dei partecipanti friulani, potrà sintonizzarsi da oggi su Radio Spazio ogni giorno alle 6, alle 13.30 o alle 19.35: in onda uno speciale collegamento con Lisbona.