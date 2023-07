Gmg Lisbona: Marcianò (Omi), “Il miracolo più grande è stare insieme”

Pellegrini militari verso Lisbona (Foto Omi)

“Partite con questa domanda nel cuore: Gesù mi aspetti per dirmi cosa, per darmi cosa?”: è l’invito che l’Ordinario militare per l’Italia, mons. Santo Marcianò, rivolge ai giovani militari in partenza per la Gmg di Lisbona in un video messaggio in cui appare insieme ai responsabili della pastorale giovanile, don Pierluigi Plata e don Mauro Medaglini. Il presule esprime tutta la sua gioia per il bel numero raggiunto, circa 80. “Abbracciando loro – dice riferendosi ai due sacerdoti – abbraccio tutti voi. Siete i rappresentanti – ribadisce – di quei giovani meravigliosi che sono i militari”. Il presule, esprimendo gioia per il numero di giovani partenti, esorta i pellegrini con le stellette a “vivere a Lisbona giornate di fraternità. Il miracolo più grande è stare insieme. A Lisbona vivrete una fraternità allargata, farete esperienza di fede e avrete momenti di riflessione. Sarà un mondo da abbracciare”.