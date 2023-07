Gmg Lisbona: in arrivo i giovani cremonesi, dopo le tappe a Lourdes e Avila

E’ cominciato ufficialmente tra le 4.30 e le 5.30 del mattino di sabato 29 luglio, da Cremona, il percorso di un centinaio di ragazzi della diocesi verso il Portogallo. Proprio in città si sono ritrovati i due pullman, organizzati dalla Federazione Oratori Cremonesi e accompagnati da don Francesco Fontana, che hanno raccolto i gruppi nelle varie zone della diocesi. Nel viaggio verso Lisbona, prima di raggiungere la capitale lusitana sede della Giornata mondiale della gioventù, due tappe: già in giornata a Lourdes, nel più importante santuario mariano del mondo, e successivamente ad Avila, città di santa Teresa di Gesù. Dopo una pausa pranzo – informa la diocesi – il gruppo si è rimesso in viaggio con attività di scrittura e conoscenza della figura di Bernadette Soubirous, la giovane mistica a cui apparve la Vergine Maria nel 1858 e a alla quale è stata dedicata la mattinata di ieri, con arrivo a Lourdes nella sera precedente. Poi la partenza per Salamanca, in vista della visita di oggi ad Avila. Da lì il viaggio proseguirà verso Lisbona dove il gruppo sarà raggiunto dagli altri dagli altri 225 giovani ragazzi degli oratori cremonesi con trasferta autonoma, a cui si devono aggiungere altri 40 giovani che, con diverse modalità, prenderanno parte solo al programma internazionale alla presenza di Papa Francesco, oltre agli 80 giovani cremonesi alla Gmg con il gruppo del Cammino neocatecumenale.