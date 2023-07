Gmg Lisbona: iniziato il viaggio dei 155 ragazzi. Il vescovo Spinillo, “siate pronti alle chiamate di Dio e della storia”

(Foto diocesi Aversa)

È ufficialmente iniziato il viaggio che porterà i giovani della diocesi di Aversa a Lisbona per la Gmg. “Essere pronti alle chiamate della storia, alla chiamata di Dio che ci vuole protagonisti capaci di realizzare le condizioni più giuste per una vita di pace vera tra gli uomini, tra l’uomo e la terra, tra i piccoli e i grandi del mondo, tra i deboli e i forti, tra i ricchi e i poveri, per costruire insieme nuove possibilità di giustizia e di crescita nella libertà, come figli di Dio”, l’augurio del vescovo Angelo Spinillo. #commèbell sarà l’hashtag che accompagnerà la spedizione aversana a Lisbona, dove si riverseranno più di un milione di giovani provenienti da tutto il mondo: tra questi, 65mila ragazzi italiani, accompagnati da 106 vescovi insieme a sacerdoti, religiose e religiosi, educatori e animatori.

“Abbiamo scelto questo hashtag per dire lo stupore con il quale abbiamo accolto la scelta del vescovo, di dodici presbiteri, due diaconi, due seminaristi – provenienti dal Pontificio Collegio Urbano – e 155 giovani – provenienti da 22 parrocchie diverse – di coinvolgersi in questa meravigliosa avventura”, ha commentato don Domenico Pezzella, responsabile del servizio per la Pastorale Giovanile della diocesi di Aversa. “È lo stesso stupore che vorremmo accompagnasse i passi di tutti, mentre sperimentano la scoperta di nuovi orizzonti, la gioia dell’incontro, la tenerezza di un abbraccio, la bellezza di farsi dono”.