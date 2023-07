Gmg Lisbona: Salesiani, è arrivato il rettor maggiore, don Ángel Fernández Artime

Il rettor maggiore dei Salesiani di Don Bosco, don Ángel Fernández Artime, è arrivato a Lisbona ieri, 30 luglio. Ad attenderlo all’aeroporto c’era un gruppo di giovani volontari di “Wyd don Bosco 23” – l’organizzazione responsabile della partecipazione del Movimento giovanile salesiano (Mgs) alla Gmg, i quali gli hanno consegnato la maglietta e il “kit del pellegrino”. Il rettor maggiore, riferisce l’agenzia salesiana Ans, sarà a Lisbona fino all’8 agosto. Oltre ad accompagnare i tradizionali appuntamenti della Gmg, il 2 agosto, presiederà, affiancato dalla madre generale delle Figlie di Maria Ausiliatrice, madre Chiara Cazzuola, la celebrazione della Giornata del Movimento giovanile salesiano, il cosiddetto “Sym Day” (dall’acronimo dell’Mgs in inglese – Salesian Youth Movement). Durante la mattinata a Lisbona, i due leader religiosi incontreranno circa 300 giovani in rappresentanza delle varie Ispettorie e Circoscrizioni salesiane nell’ambito del “Forum Sym”. Nel pomeriggio, e a seguire per tutta la serata, avrà invece luogo il “Festival Sym”, che riunirà gli oltre 8.000 giovani dell’Mgs presenti a Lisbona in occasione della Gmg. A conclusione della sua visita in Portogallo, il rettor maggiore presiederà la messa d’insediamento di don Tarcízio Morais come nuovo superiore dell’Ispettoria “Sant’Antonio” di Portogallo e Capo Verde.