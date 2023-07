Finanza: Commissione Ue, adottati standard di rendicontazione della sostenibilità per le imprese

La Commissione europea adotta gli standard Ue di rendicontazione della sostenibilità (Esrs) per le società soggette alla direttiva sulla rendicontazione della sostenibilità delle imprese (Csrd). I requisiti saranno introdotti gradualmente per le diverse aziende. Lo comunica in una nota l’Esecutivo europeo. Gli standard riguardano “questioni ambientali, sociali e di governance, compresi i cambiamenti climatici, la biodiversità e i diritti umani”. Inoltre, i requisiti forniscono “informazioni agli investitori per comprendere l’impatto sulla sostenibilità delle società in cui investono”. Gli standard riflettono anche quanto emerso dal confronto con l’International Sustainability Standards Board (Issb) e la Global Reporting Initiative (Gri) per garantire “un elevato grado di interoperabilità tra gli standard dell’Ue e quelli globali” ed evitare “inutili doppie rendicontazioni” da parte delle aziende. “Gli standard che abbiamo adottato oggi sono ambiziosi e costituiscono uno strumento importante a sostegno dell’agenda dell’Ue in materia di finanza sostenibile. Essi rappresentano il giusto equilibrio tra la limitazione dell’onere per le imprese dichiaranti e la possibilità per le imprese di dimostrare gli sforzi che stanno compiendo per seguire l’agenda del Green Deal e, di conseguenza, di avere accesso a finanziamenti sostenibili”, ha detto la commissaria Ue per i Servizi finanziari, Mairead McGuinness.