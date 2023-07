Pnrr: Pallucchi (Forum Terzo Settore), “preoccupati per revisione. Migliaia di progetti che riguardano l’ambiente e il sociale rischiano di subire uno stop”

“La proposta di revisione del Pnrr presentata dal Governo solleva interrogativi molto preoccupanti rispetto alla realizzazione di misure fondamentali per lo sviluppo dei territori e il miglioramento della qualità di vita delle persone. Migliaia di progetti che riguardano l’ambiente e il sociale rischiano di subire uno stop, dopo essere già stati ammessi a finanziamento, o di rimanere per lungo tempo in stand-by”. Lo dichiara Vanessa Pallucchi, portavoce del Forum Terzo Settore. “È una prospettiva che il Paese non può permettersi, considerando le ferite profonde del tessuto sociale che vanno urgentemente curate e gli effetti gravi della crisi climatica, che sta purtroppo causando fenomeni estremi con ricadute sulla sicurezza e il benessere delle persone – prosegue Pallucchi -. Criticità e proposte sul Pnrr saranno al centro di un incontro tra il ministro Raffaele Fitto e il Forum Terzo Settore nei prossimi giorni: ci auguriamo vivamente che ascolto reale e maggiore coinvolgimento delle varie parti sociali e istituzionali, saranno le modalità con cui si procederà d’ora in avanti per l’attuazione del Piano”.