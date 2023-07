Gmg Lisbona: diocesi di Siracusa, i giovani oggi in pellegrinaggio a Fatima

(Foto Arcidiocesi Siracusa)

Sono partiti ieri i 44 giovani della diocesi di Siracusa per prendere parte alla Giornata mondiale della gioventù che si terrà a Lisbona, in Portogallo, dall’1 al 6 agosto. Sono guidati da don Daniele Lipari, direttore dell’Ufficio per la pastorale giovanile dell’arcidiocesi, e da padre Francesco Mangiafico. Oggi il gruppo sarà in pellegrinaggio a Fatima. “Per me è la seconda esperienza – spiega don Lipari -. La prima era stata da seminarista a Madrid nel 2011. Quest’anno però la responsabilità è diversa, perché guido un gruppo di giovani”. La partecipazione alla Giornata rappresenta solo l’epilogo di un cammino iniziato già da tempo, come spiega Annamaria della parrocchia San Paolo di Solarino: “Il nostro viaggio è iniziato già da giorni. Tanti sono stati i preparativi e le aspettative, così come tanti sono i sentimenti che in questi giorni si alternano, primo tra tutti la gratitudine per avere la possibilità di partecipare a questa esperienza unica. Non manca neanche la paura, ma questa è subito superata dall’entusiasmo al pensiero di scoprire nuovi luoghi dove poter accrescere e rafforzare la nostra fede e dove poter fare esperienza ecclesiale di Dio insieme a tanti altri giovani. Ci apprestiamo a vivere giorni di felicità travolgente, di quelle gioie che ti rimangono impresse nel cuore e che vengono dall’incontro con gli altri e con il Signore”. “Dalla Gmg ci aspettiamo divertimento, nuove conoscenze, comunità e preghiera, ma anche tante emozioni, e una riscoperta di noi stessi e della fede”, dicono Samuele e Martina. Momenti nel segno della condivisione: “Siamo molto emozionati per questa nuova esperienza. speriamo che in questo viaggio potremo confrontarci con giovani della nostra età di altre nazioni anche per ritrovarci a condividere la stessa fede” concludono Matteo e Andrea di Belvedere.