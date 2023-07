Gmg Lisbona: Avvenire, domani su giornale e sito un ampio reportage di 35 giovani veronesi in viaggio, in canoe da due posti, sul fiume Tago

(Foto: Avvenire)

Domani Avvenire, sulle pagine del giornale e nel sito, ospiterà un ampio reportage di 35 giovani veronesi in viaggio, in canoe da due posti, sul fiume Tago per percorrere 100 chilometri a forza di braccia e pagaiando, per raggiungere i giovani di tutto il mondo a Lisbona. Partiti sabato scorso da Villa Velha de Rodao, non lontano dal confine con la Spagna, dove sono arrivati dopo un volo da Malpensa e un passaggio in autobus, stanno affrontato le acque del fiume più lungo del Portogallo, assistiti da una guida locale. Un viaggio emozionante, guidati dal vicario parrocchiale di Negrar, don Claudio Tumolo, assieme al segretario del vescovo, don Nicola Moratello, che li condurrà fino alla capitale portoghese per prendere parte, sabato, al raduno mondiale dei giovani assieme a Papa Francesco, nella grande spianata sotto al ponte Vasco da Gama, affacciata proprio sul grande fiume Tago.

Le voci dei protagonisti di questo viaggio, inoltre, verranno ospitate nella seconda puntata – in uscita il 3 agosto – del podcast di Avvenire “Il cielo sopra Lisbona”, che accompagnerà le giornate della Gmg in terra lusitana.

Quella del viaggio in canoa verso i grandi eventi assieme ad altri giovani è un’iniziativa che i ragazzi della diocesi di Verona hanno già vissuto sia nel 2016, in occasione della Giornata mondiale della gioventù di Cracovia, sia nel 2018 per l’Incontro nazionale dei giovani con Papa Francesco al Circo Massimo.