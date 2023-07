Gmg Lisbona: l’esperienza dei giovani sul quotidiano Avvenire e tutti i media Cei

In occasione della Giornata mondiale della gioventù di Lisbona, Avvenire e gli altri media della Conferenza episcopale italiana, seguiranno l’evento attraverso diverse iniziative sui tanti canali a disposizione.

Uno scambio di contenuti, interviste, video, podcast e la condivisione sui social, con lo scopo di raccontare con differenti linguaggi un evento così importante che celebra la gioventù. Su Tv2000 da lunedì 31 luglio a domenica 6 agosto, saranno trasmesse dirette e speciali dedicati alla Gmg e al viaggio apostolico di Papa Francesco in Portogallo. Tra i momenti più importanti, la messa di apertura in diretta dalla Colina do Encontro martedì 1° agosto, la visita di Papa Francesco a Fatima e la messa di chiusura del Santo Padre del 6 agosto. L’evento sarà inoltre raccontato quotidianamente attraverso una ricca rassegna di articoli dell’Agenzia Sir e da Radio inBlu2000 che, in sinergia con gli altri media Cei, darà voce alle storie direttamente da Lisbona.

Avvenire ogni giorno dedicherà ampi servizi sul quotidiano e sul canale Giovani del sito avvenire.it, oltre che sui social, con tante curiosità e notizie inedite. La newsletter settimanale del quotidiano nei giorni della Gmg diverrà quotidiana e ospiterà una serie podcast “Sotto il cielo di Lisbona”, 5 puntate per raccontare dalla viva voce dei protagonisti questa esperienza unica.