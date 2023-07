Gmg Lisbona: partiti i 31 giovani della diocesi di Locri-Gerace

Sono partiti alla volta di Lisbona i 31 giovani che rappresenteranno la diocesi di Locri-Gerace alla Giornata Mondiale della Gioventù. Ad accompagnarli, tra gli altri, il vescovo, mons. Francesco Oliva, assieme a don Giovanni Armeni, direttore dell’Ufficio diocesano di Pastorale Giovanile. I giovani pellegrini provengono da varie parrocchie: Marina di Gioiosa, Gioiosa Jonica, Siderno (Santa Maria di Portosalvo e Santa Maria dell’Arco), Bovalino e Bianco. La partenza, informa la diocesi, è avvenuta in due fasi in quanto otto di loro, accompagnati da don Samir, sono partiti prima per suggellare un gemellaggio con i giovani della diocesi di Bilbao in Spagna; l’intero gruppo si ritroverà insieme, direttamente a Lisbona, mercoledì 2 agosto. Nella capitale portoghese i giovani locresi saranno ospitati nella Parrocchia di Nostra Signora dei Naviganti, sulle rive del fiume Tago, alla pari dei loro coetanei provenienti da ogni parte del mondo. Questo appuntamento, nella diocesi di Locri-Gerace, è stato preparato con una serie di iniziative messe in piedi sin dai primi mesi dell’anno: l’ultimo l’incontro diocesano si è svolto nella suggestiva cornice della Basilica di Gerace, dove suor Mirella Muià ha presentato l’immagine ispirata al tema della Gmg di Lisbona 2023: “Maria si alzò e andò in fretta” (Lc 1,39). A livello regionale, invece, l’incontro preparatorio si è svolto a Lamezia Terme, lo scorso 10 luglio,