Gmg Lisbona: in settecento da Panama, dove è stato ospitato l’evento del 2019. Oggi la messa a Fatima, presieduta da mons. Ulloa

(Foto arcidiocesi Panama)

Da Panama 2019 a Lisbona 2023. L’arcivescovo di Panama, mons. José Domingo Ulloa, che nel 2019 aveva salutato, proprio a Panama, i giovani di tutto il mondo, ha augurato “buon viaggio in Portogallo” agli oltre 700 pellegrini che compongono la delegazione ufficiale panamense alla Gmg di Lisbona, e si trovano già in Portogallo. I vescovi che accompagnano la delegazione sono il cardinale José Luis Lacunza, della diocesi di David; monsignor José Domingo Ulloa Mendieta, arcivescovo di Panama e monsignor Manuel Ochogavía, della diocesi di Colón-Kuna Yala, responsabile della pastorale giovanile della Conferenza episcopale panamense; oltre a 10 sacerdoti, un diacono e 7 seminaristi, e a 30 volontari. Oggi, lunedì 31 luglio la delegazione panamense celebrerà la messa, che sarà presieduta da mons. Ulloa, nella cappellina del Santuario di Fatima, alle 19.00 (ora portoghese). “Andate leggeri perché Dio rafforzi le vostre vite, che Maria la Buona Madre vi accompagni in questo pellegrinaggio”, ha detto alla messa d’invio, prima della partenza, l’arcivescovo di Panama. Come vescovi, “riconosciamo tutto lo sforzo che questi giovani hanno fatto con la loro creatività, vendendo pasticcini, lavando auto, molto creativi nel raccogliere i soldi per poter viaggiare in Portogallo per incontrare il Vicario di Cristo”, ha aggiunto mons. Ulloa.