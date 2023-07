Diocesi: Termoli-Larino, in festa per San Basso

Con fede, devozione, identità e preghiera viva il popolo di Dio della diocesi di Termoli-Larino si prepara a vivere la solennità di San Basso, patrono della città di Termoli e della diocesi di Termoli-Larino. “Un momento di festa, riflessione, appartenenza a una comunità che può diventare un’occasione preziosa per riscoprire la propria fede e l’importanza delle relazioni in famiglia e con ogni persona che incontriamo, lasciandoci guidare dalla Parola di Dio e dal senso di fraternità. Giorni intensi da vivere con gioia e la consapevolezza di essere un unico popolo che può rivolgere il proprio sguardo verso il prossimo con gesti di amore, carità e riconciliazione”, si legge in una nota della diocesi diffusa oggi. “Un pensiero speciale rivolto ai nostri giovani, che stanno vivendo, insieme al nostro vescovo Gianfranco De Luca, l’esperienza della Giornata mondiale della gioventù di Lisbona, accolti da Papa Francesco, e per tutti i giovani che si affidano al nostro santo patrono come guida sicura e amorevole per il cammino della vita”, prosegue la nota.

Le celebrazioni religiose inizieranno stasera in cattedrale alle 18,30 con il triduo di preparazione alla festa. Le principali celebrazioni, giovedì 3 e venerdì 4 agosto, saranno presiedute da mons. Domenico D’Ambrosio, arcivescovo emerito di Lecce e già vescovo della diocesi di Termoli-Larino.