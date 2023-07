Gmg Lisbona: 90 giovani savonesi fanno tappa a Barcellona

Lisbona si prepara ad accogliere anche i novanta pellegrini fra i 14 e i 30 anni della diocesi di Savona-Noli, partiti sabato sera dopo la messa presieduta dal vescovo Calogero Marino nella Chiesa San Giuseppe, a Savona, per partecipare alla XXXVIII Giornata Mondiale della Gioventù nella capitale del Portogallo. Dalla Liguria saranno presenti 1100 ragazzi e il gruppo italiano è il terzo più grande dopo quelli di Spagna e Francia. Tra gli accompagnatori dei ragazzi savonesi anche il vescovo, il quale partirà giovedì. “Oggi stiamo facendo tappa a Barcellona e domani arriveremo a Lisbona”, dice don Andrea Camoirano, responsabile del Servizio per la Pastorale Giovanile diocesano: “La voglia di incontro e ascolto di papa Francesco è grande e c’è emozione. Sarà una forte esperienza di Chiesa che ci aiuterà a creare un gruppo affiatato che nei prossimi anni faccia da traino ad altri gruppi in diocesi”. “L’esperienza che vivremo in Portogallo la metteremo in pratica nella giornata diocesana della gioventù il 26 novembre, solennità di Cristo Re dell’Universo e giorno in cui ripartiranno le attività”, annuncia don Andrea: “Saranno importanti le relazioni che riusciremo a creare tra i gruppi giovanili della nostra diocesi”.