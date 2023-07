Gmg Lisbona: diocesi di Padova, domani il vescovo Cipolla raggiungerà i giovani per vivere con loro i momenti clou della Giornata mondiale

(Foto: diocesi di Padova)

Sono 1.200 i giovani della diocesi di Padova che partecipano alla Giornata mondiale della gioventù di Lisbona, aderendo a una delle due proposte diocesane: la proposta “lunga” con il gemellaggio con la diocesi portoghese di Porto (che ha visto partire 120 giovani lo scorso 24 luglio); la proposta “breve” che ha visto tutti gli altri giovani partire in pullman o in aereo nello scorso weekend. E altri gruppi si sono organizzati autonomamente e si ritroveranno tutti insieme a Lisbona insieme ai giovani che arrivano da ogni parte del mondo. Tema della Gmg 2023 è il versetto evangelico “Maria si alzò e andò di fretta”.

Domani – 1° agosto, giorno d’inizio della Gmg 2023 – anche il vescovo di Padova, mons. Claudio Cipolla, raggiungerà i giovani della diocesi di Padova per vivere insieme a loro i momenti clou della Giornata mondiale della gioventù, proprio nella città che ha dato i natali a sant’Antonio.

Dal 1° al 6 agosto i giovani del mondo vivranno momenti di incontro, preghiera, catechesi e festa. Domani 1° agosto alle ore 19 ci sarà la messa di apertura della Gmg presieduta dal cardinale patriarca di Lisbona Manuel Clemente. Poi il 3 agosto il momento di festa e accoglienza di Papa Francesco, che guiderà la Via Crucis, il 4 agosto, e presiederà la veglia notturna, il 5 agosto, e la messa di chiusura, il 6 agosto.

La Gmg dei giovani “padovani” a Lisbona si potrà seguire sui canali social (Facebook, Instragram…) e sui siti della diocesi di Padova, della Pastorale dei giovani e del settimanale diocesano La Difesa del popolo.