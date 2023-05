Pakistan: Acs, due studentesse cattoliche uccise in Pakistan da un poliziotto

Due studentesse, tra cui una bambina di 9 anni, il 16 maggio scorso sono state uccise e altre cinque ferite da un poliziotto che ha aperto il fuoco contro una scuola cattolica missionaria in Pakistan. Lo riferisce la Fondazione Aiuto alla Chiesa che soffre. La scuola, gestita dalle suore della Presentazione della Beata Vergine a Sangota, nella provincia nord-occidentale di Khyber Pakhtunkhwa, è stata presa di mira intorno alle 14, quando gli studenti si stavano preparando a lasciare la scuola in un furgone. I genitori scossi e arrabbiati hanno bloccato la strada fuori dalla scuola subito dopo la sparatoria. Alam Khan, un agente di polizia inviato a febbraio alla Sangota Public School per garantire sicurezza, è stato arrestato nell’ambito dell’indagine in corso. “È un assassino, arrestato con l’arma dell’offesa. Prometto ai genitori che rispetteremo i criteri di giustizia”, ha detto ai media Shafiullah Gandapur, ufficiale di polizia del distretto di Swat (DPO). “La dichiarazione iniziale del DPO alla direzione della scuola è stata che l’agente ‘era malato di mente’ e sospeso ‘due volte per comportamento violento’ -, ha detto ai media locali l’arcivescovo di Islamabad-Rawalpindi mons. Joseph Arshad -. Chiediamo una punizione per l’agente per evitare simili tragedie in futuro”, ha aggiunto mons. Arshad, il quale ha anche invitato 448 istituti educativi gestiti dalla Chiesa a tenere una giornata di preghiera in solidarietà con la Sangota Public School. La Commissione ecumenica per lo sviluppo umano ha esortato il governo ad agire. “Le minoranze religiose hanno il cuore spezzato. Ci sentiamo minacciati e insicuri di fronte al crescente terrorismo nel Paese, in preda a tumulti economici e politici. Preghiamo per le anime delle defunte e per la guarigione dei sopravvissuti, presi di mira mentre erano lì solo per ricevere un’istruzione”, ha affermato James Rehmat, direttore esecutivo. La scuola cattolica, popolarmente chiamata Sangota Public School, è rinomata per impartire un’istruzione di qualità nella regione di Malakand, nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa, dove migliaia di persone sono state uccise durante la Guerra al Terrore condotta dagli Stati Uniti con il sostegno dell’esercito del Pakistan contro i Talebani nel vicino Afghanistan. Nel 2008, furono proprio i talebani a bombardare la Sangota Public School per aver fornito un’istruzione inglese alle ragazze, accusando le suore di convertire giovani ragazze musulmane al cristianesimo. La scuola è stata riaperta nel 2012 dopo che l’esercito pakistano ha ricostruito l’istituto, situato su una collina.