Diocesi: Como, il 19 maggio tavola rotonda e preghiera per il lavoro

È in programma per venerdì 19 maggio, a partire dalle ore 18 nella chiesa di San Martino in Rebbio, una giornata con tema “La fragilità nel lavoro”, che per iniziare prevede una tavola rotonda con Antonio Lamarucciola, presidente dell’Osservatorio giuridico per i diritti dei migranti, Marina Consonno, presidentessa di Acli Como, e Paolo Brambilla della cooperativa sociale “Il Seme”. Al termine del confronto ci sarà la cena insieme in Oratorio, seguita alle ore 20,45 dal momento di preghiera. “Abbiamo pensato a tutte quelle situazioni di fragilità che riguardano l’ingresso e la permanenza nel mondo del lavoro. Sono tanti i motivi per cui si è fragili: ci siamo concentrati sulle povertà economiche, sulle disabilità, sull’essere migrante e gli interlocutori invitati sono molto competenti, avendo esperienza diretta delle questioni scelte. Siamo consapevoli che ci sono molti altri motivi di fragilità”. Sono queste le parole di don Gianpaolo Romano, responsabile diocesano, con don Andrea Del Giorgio, della Pastorale sociale, del lavoro e della custodia del creato, organizzatori della giornata in collaborazione con l’Ufficio Migrantes diocesano, la Cdal-Consulta diocesana delle aggregazioni laicali, le Acli e l’Ucid-Unione cristiana degli imprenditori.