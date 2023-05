Maltempo in Emilia Romagna: Caritas San Marino-Montefeltro, “partirà in breve tempo un primo carico di aiuti da destinare alle popolazioni colpite”

“I direttori delle Caritas di Cesena, Forlì, Faenza e Imola (le più colpite) riportano una situazione ancora caotica ed in cui prevale ora l’esigenza di sgombro dell’acqua e di pulizia delle case sommerse dal fango. Come Caritas San Marino-Montefeltro, cerchiamo di intervenire portando aiuti materiali quali stivali, idrovore, pale, carriole. Partirà in breve tempo un primo carico da destinare alle popolazioni colpite per il tramite delle locali Caritas. Ciascuno è tenuto a fare la propria parte”. Lo ha scritto il direttore della Caritas diocesana di San Marino-Montefeltro, Luca Foscoli. Unitamente alla Delegazione Caritas regionale ed a Caritas Italiana, anche la Caritas di San Marino-Montefeltro “segue con attenzione gli sviluppi dell’emergenza alluvione che ha colpito maggiormente le popolazioni delle diocesi a noi vicine”. “Il vicariato di San Marino già ora si sta attivando per questo, così come i vicariati Valconca Valfoglia e Valmarecchia”, prosegue Foscoli, ricordando le parole di Papa Francesco nella Laudato si’: “Quella in corso è una emergenza che interpella tutti e dobbiamo prendere atto di questa realtà”. “Stiamo vicini alle popolazioni con l’aiuto e con la preghiera”, conclude il direttore della Caritas diocesana di San Marino-Montefeltro.