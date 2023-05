Diocesi: Cuneo e Fossano, al via stasera la proiezione di film in vista della Carovana della pace che si terrà a settembre

In vista della Carovana della pace che si terrà domenica 24 settembre sul tema “Fatti di pace!” e vedrà sfilare i partecipanti nuovamente verso Boves, partendo da più parti, a 80 anni dall’eccidio nazi-fascista avvenuto il 19 settembre 1943, parte questa sera a Cuneo un ciclo di proiezione di film proposti per approfondire il tema.

Dalle 20.45, al cinema Lanteri di Cuneo, sarà possibile vedere il documentario “Il successore”. “Racconta la storia del signor Vito Fontana, che avremo la fortuna di avere con noi quella sera e dialogherà con don Renato Sacco di Pax Christi”, ha spiegato don Flavio Luciano in un contributo pubblicato sul settimanale diocesano “La Guida”, aggiungendo che “Fontana ereditò dal padre una impresa molto redditizia e di successo, la Tecnovar di Bari, che produceva sia mine antiuomo che mine anticarro per eserciti di tutto il mondo. Poi affronta un suo duro cammino personale, aiutato dalla società civile, e decide di chiudere la fabbrica e partire per i Balcani alla guida di un team di sminatori sostenuto da Intersos. Vi resta 12 anni, tornando in Italia solo per poche settimane all’anno”.

La rassegna, sostenuta dal settimanale “La Guida” e dal cinema Lanteri, è organizzata dalla Commissione Giustizia e pace di Cuneo e Fossano, dal Comitato Pace e disarmo Cuneo e dall’Associazione Milton Santos – Lorenzo Milani.