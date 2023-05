Comunicazioni sociali: Roma, ad Andrea Riccardi il Premio Paoline 2023

In preparazione alla 57ª Giornata mondiale delle comunicazioni sociali, che si celebra domenica 21 maggio, il prossimo venerdì 19 maggio, alle ore 15, presso l’Università Lumsa, nella sede di via di Porta Castello 44, è in programma un incontro con Andrea Riccardi, fondatore della Comunità di Sant’Egidio, in dialogo con padre Giulio Albanese, direttore dell’Ufficio comunicazioni sociali del Vicariato di Roma. Modererà Maurizio Di Schino, presidente dell’Ucsi (Unione cattolica stampa italiana) Lazio.

Promosso dall’Ufficio comunicazioni sociali del Vicariato di Roma, da Paoline Associazione Comunicazione e Cultura, da Associazione WebCattolici italiani (WeCa), da Ucsi Lazio, e con il patrocinio della Settimana della comunicazione organizzata annualmente da Paoline e Paolini, l’incontro vedrà al centro il tema scelto da Papa Francesco per questa 57ª Giornata mondiale delle comunicazioni sociali: “Parlare col cuore. ‘Secondo verità nella carità’ (Ef 4,15)”.

Il messaggio sottolinea che “parlare con il cuore è oggi quanto mai necessario per promuovere una cultura di pace laddove c’è la guerra; per aprire sentieri che permettano il dialogo e la riconciliazione laddove imperversano l’odio e l’inimicizia”.

In considerazione del suo costante impegno per rendere vivo il miracolo dell’incontro, l’Associazione Comunicazione e Cultura Paoline ha deciso di assegnare ad Andrea Riccardi il Premio Paoline 2023. A consegnare il riconoscimento sarà la superiora generale delle Figlie di San Paolo, suor Anna Caiazza.

Il riconoscimento recita così: “Al professor Andrea Riccardi riconoscendo il suo costante impegno per rendere vivo il ‘miracolo dell’incontro’ attraverso un servizio generoso fondato sulla carità che elimina tutte le differenze. ‘Un cuore che vede può arrivare a sentire nel proprio cuore anche il palpito dell’altro. Allora può avvenire il miracolo dell’incontro, che ci fa guardare gli uni gli altri con compassione, accogliendo le reciproche fragilità con rispetto’”.

Il Premio Paoline Comunicazione e Cultura viene conferito annualmente a operatori dei media, registi, giornalisti, scrittori, artisti, sacerdoti o associazioni che si segnalano per aver dato la migliore espressione concreta, con un’opera o una attività, al messaggio del Papa per la Giornata mondiale delle comunicazioni sociali.