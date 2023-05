Istruzione: Cism e Usmi, il 26 maggio a Bari “La scuola, un cantiere sempre aperto sul futuro” con il ministro Valditara

Sarà dedicato al mondo dell’istruzione nel Mezzogiorno d’Italia il convegno “La scuola, un cantiere sempre aperto sul futuro” in programma per venerdì 26 maggio, a Bari. L’iniziativa, ospitata dalle 9 presso l’Auditorium della Legione Allievi della Guardia di Finanza, è promossa dall’Ufficio Scuola dalla Conferenza italiana Superiori maggiori (Cism) e dell’Unione Superiore maggiori Italia (Usmi).

Alla giornata di dialogo e confronto a cui parteciperanno dirigenti, docenti, studenti e famiglie appartenenti alle realtà scolastiche del Sud del Paese interverrà anche il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, per – spiega una nota – “evidenziare la co-essenzialità del servizio che la scuola pubblica statale rende insieme alla scuola pubblica paritaria, garantendo l’incontro e la condivisione dei percorsi formativi ed educativi proposti dagli Istituti presenti sul territorio del Mezzogiorno d’Italia, in una sorta di patto educativo”.

Il convegno darà voce a padre Luigi Gaetani, presidente nazionale della Cism, a suor Anna Monia Alfieri, referente Scuola dell’Usmi nazionale, e a Roberto Romito, presidente dell’Associazione nazionale dirigenti e alte professionalità della scuola (Anp) della Regione Puglia, che offriranno la fotografia del sistema scolastico italiano, mettendo a fuoco gli urgenti interventi di cooperazione e collaborazione necessari per una scuola priva di disuguaglianze territoriali, sociali ed economiche.