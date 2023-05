Maltempo in Emilia Romagna: Croce Rossa, circa 300 operatori e 87 mezzi in prima linea nelle zone colpite. Avviata una raccolta fondi

“Il maltempo non allenta la morsa: alluvioni ed esondazioni stanno duramente colpendo l’Emilia-Romagna. La Croce Rossa italiana è impegnata sin dalle prime ore dell’emergenza nelle operazioni di soccorso ed evacuazione della popolazione, operando in aiuto delle comunità e dei territori colpiti”. Con queste parole la Croce Rossa italiana sul suo sito web www.cri.it ha lanciato la raccolta fondi per l’emergenza in corso. “Sono tante – viene spiegato – le persone che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni e sono enormi le necessità a cui stanno dando risposta senza sosta i nostri Volontari .La tua donazione ci permetterà di restare sempre in prima linea in questa emergenza, sostenendo la comunità colpita e ascoltando ogni richiesta di aiuto”.

Attualmente, sono circa 300 i volontari della Cri in prima linea nei soccorsi e nell’assistenza alla popolazione e 87 i mezzi impiegati. Mobilitate squadre e mezzi specializzati che sono giunti nei territori colpiti da Toscana, Piemonte, Lombardia, Lazio, Veneto e Abruzzo. La Sala operativa regionale Cri segnala che i volontari e mezzi dell’Emilia Romagna sono operativi in tutti i territori colpiti.

“Siamo in costante contatto con la Protezione civile e mobilitati con il massimo delle nostre forze per aiutare le popolazioni colpite”, afferma Rosario Valastro, presidente nazionale della Cri. “Siamo grati a tutti i soccorritori che sono in prima linea e vicini alle persone che stanno vivendo ore drammatiche”, conclude Valastro: “Un ringraziamento particolare va anche a tutte le persone comuni e ai volti noti che stanno sostenendo e rilanciando la nostra raccolta fondi e quelle spontanee promosse e collegate ai nostri canali social ufficiali”.