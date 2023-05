Frati minori: Firenze, il 20 maggio la Festa Giovani con Andrea Pezzi e Cristiana Capotondi

Si svolgerà, sabato 20 maggio, a Firenze, la Festa Giovani 2023 organizzata dai frati minori di Toscana. Un grande evento giunto all’ottava edizione al quale sono attesi più di 500 giovani provenienti da tutta la regione e dalle più svariate realtà ecclesiali e non solo.

La serata prenderà il via alle 18.30 quando le porte del Convento di Monte alle Croci, a due passi da Piazzale Michelangelo, si apriranno per accogliere i giovani per un aperitivo offerto da tutto lo staff della Pastorale giovanile dei frati minori. Ma sarà alle 20 che inizierà la Festa Giovani vera e propria. All’interno della grande Chiesa di Monte alle Croci, che per l’occasione si trasformerà in un teatro, musica e luci si alterneranno per preparare i giovani ad accogliere i tanti ospiti attesi quest’anno. Animeranno la serata i giovani ragazzi della Fossaband, un giovanissimo complesso musicale che desidera annunciare la gioia di Dio attraverso la sua musica.

Il primo a salire sul palco sarà Davide Scavolini, un giovane insegnante di Pesaro con la passione per i giovani e per la musica. Attraverso le sue canzoni e la sua esperienza mostrerà la sua strategia per fare il pieno di vita. Proporrà alcune delle sue canzoni condividendo con i giovani il suo ultimo singolo dal titolo “Il tuo nome per sempre”. “Subito dopo – raccontano gli organizzatori – ci metteremo in ascolto di Cristiana Capotondi e Andrea Pezzi. Assieme ad Andrea Pezzi, fonda nel 2019 l’Associazione Io Sono con l’intento di creare un movimento culturale portatore dei valori dell’Umanesimo alla luce delle sfide del mondo contemporaneo. Anche a loro chiederemo cosa significa fare il pieno di vita e quale messaggio possono lasciare a un giovane oggi”. Sarà poi la volta di Sebastiano Pinna, giovane ragazzo della provincia di Pisa con la passione per l’arte, la natura e i viaggi. Lo scorso ottobre scrive sui social: “ho visto la morte ma ho scelto la vita!”. Chiuderanno la serata alcuni giovani del movimento di Fraternità accompagnati da don Stefano Papini responsabile della Pastorale giovanile della diocesi di Grosseto e incaricato regionale. Per partecipare è sufficiente prenotare il biglietto gratuito su vienievedi.net.