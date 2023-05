Diocesi: Albano, il vescovo Bonicelli in visita per il 75° dell’ordinazione sacerdotale

Ph. diocesi Albano

In occasione del 75° anniversario della sua ordinazione sacerdotale, che ricorrerà il prossimo 22 maggio, mons. Gaetano Bonicelli, vescovo di Albano dal 1977 al 1981 e attuale arcivescovo emerito di Siena-Colle di Val d’Elsa-Montalcino, ha incontrato giovedì 18 maggio, presso il Seminario vescovile, il vescovo Vincenzo Viva e il presbiterio della Chiesa di Albano. Il giorno precedente, mons. Bonicelli aveva presieduto la celebrazione eucaristica nella chiesa dei Santi Anna e Gioacchino, a Lavinio. “In questo anno in cui ricorre il suo settantacinquesimo anno di sacerdozio – ha detto il vescovo Viva – monsignor Bonicelli sta ripercorrendo alcuni passi nei luoghi che ha vissuto da vescovo, e per questo in questi giorni è qui nella nostra diocesi di Albano. Ieri sera, nell’Eucarestia celebrata a Lavinio, abbiamo reso grazie al Signore e, oggi, è qui con noi perché desiderava incontrare i sacerdoti della diocesi, tra i quali vi sono alcuni che ha ordinato presbiteri. Eccellenza, questo presbiterio di Albano Le formula i migliori auguri”.

Prima di impartire la sua benedizione, mons. Gaetano Bonicelli ha rivolto ai presenti il suo saluto: “È una gioia potervi incontrare di persona – ha detto al vescovo e ai sacerdoti – e vedervi in faccia. Ho nel cuore Albano e quando mi dissero che sarei venuto in questa Chiesa locale, scoprii che vi era stato un altro bergamasco prima di me: era il cardinale Agliardi, che si dedicò con passione alla cura della diocesi e al restauro della cattedrale. Voglio augurare a tutti voi che possiate fare, nel vostro ministero, tutto ciò che il Signore vuole. Ogni giorno, quando parlo al Signore, lo ringrazio anche per il ministero vissuto in Albano”.