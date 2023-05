Solidarietà: Macerata, sabato sera “Heroes. Storie di rinascita” con il racconto di quattro testimoni

Si parlerà di vita e di forza di volontà a Macerata, sabato 20 maggio, quando, nella serata a sfondo benefico intitolata “Heroes. Storie di rinascita”, saliranno sul palco del Teatro Lauro Rossi quattro autentici testimoni a raccontare le proprie storie di speranza. Chiaro il fine dell’iniziativa, ideata da Laura Baldoni e Rinaldo Feroce: trasmettere un messaggio di fiducia attraverso la voce di coloro che nello sport, nell’attività professionale, o in altri ambiti, sono riusciti a superare momenti di estrema difficoltà, rialzandosi e trasformando le sofferenze e le avversità in una straordinaria opportunità di ripartenza. L’evento è patrocinato dal Comune e dalla Provincia di Macerata, dall’Università degli studi di Macerata e dal Consiglio regionale delle Marche, con i proventi interamente devoluti alla Lega italiana fibrosi cistica Marche Odv. Daniele Cassioli è diventato 25 volte campione del mondo di sci nautico: cieco dalla nascita, si è laureato in fisioterapia e attualmente è coach e formatore e ha fondato “Real Eyes Sport”, un’associazione sportiva non profit che ha come mission l’avvicinamento dei bambini con minorazione visiva all’attività motoria. Jacopo Frolla è il fondatore di Frolla Microbiscottificio, punto di riferimento per l’inserimento lavorativo di persone con disabilità: l’azienda di Osimo occupa 20 ragazzi che seguono tutte le fasi produttive, sviluppano e valorizzano le loro potenzialità alla scopo di raggiungere il maggiore grado di autonomia possibile. Martina Giammarini è un talento della danza che riesce a ballare seguendo le vibrazioni della musica, come ha potuto mostrare nella finale della sesta edizione di “Italia’s Got Talent”. La sua passione più grande è allo stesso tempo un efficace strumento di cura. Grazie alla danza, infatti, Martina è riuscita a oltrepassare la sua sordità, dimostrando che determinate difficoltà non si risolvono, ma si possono superare. Manuel Bortuzzo è una giovane promessa del nuoto, originario di Trieste. Trasferitosi a Roma per inseguire il suo sogno, come noto è stato vittima di una sparatoria nel 2019, nella quale è stato raggiunto, per uno scambio di persona, da un colpo di arma da fuoco alla schiena. Attualmente è un atleta tesserato con le Fiamme Oro: vincitore in Coppa del Mondo a marzo 2023 nei 100 rana e nei 200 misti, sogna la convocazione alle Paralimpiadi di Parigi 2024. A raccordare gli interventi dei prestigiosi ospiti, presentati da Matteo Pasquali, la musica live dei Mothra. Tra le novità dell’edizione 2023, inoltre, gli eventi fuori Teatro, con particolare attenzione ai più piccoli, attraverso contest e laboratori rivolti alle scuole Primarie cittadine.